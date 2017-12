Mit leichten Schwankungen und zuletzt freundlicher Tendenz hat sich der Dax (DAX 30) am sogenannten Hexensabbat präsentiert. An diesem Freitag um 13 Uhr liefen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Nach dem Verfall drehte der deutsche Leitindex ins Plus und notierte zuletzt 0,16 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...