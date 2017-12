Wien - Die Deka-Gruppe strukturiert ihr Asset-Management-Wertpapiergeschäft um, so die Experten von "FONDS professionell".Die Tochtergesellschaft LBB-Invest GmbH werde in Deka Vermögensmanagement GmbH (DVM) umfirmiert und solle künftig als "Kompetenzcenter für vermögensverwaltende Produkte und Boutique-Fonds" dienen. Das habe das Wertpapierhaus der Sparkassen am Freitag mitgeteilt.

