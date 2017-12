SINNERSCHRADER AG: VORSTAND UND AUFSICHTSRAT WERDEN DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG EINE DIVIDENDE VON 0,04 EURO JE AKTIE VORSCHLAGEN

DGAP-Ad-hoc: SinnerSchrader AG / Schlagwort(e): Dividende SINNERSCHRADER AG: VORSTAND UND AUFSICHTSRAT WERDEN DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG EINE DIVIDENDE VON 0,04 EURO JE AKTIE VORSCHLAGEN 15.12.2017 / 16:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Aufsichtsrat der SinnerSchrader Aktiengesellschaft hat heute auf Vorschlag des Vorstands beschlossen, der für den 31. Januar 2018 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft die Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn zum 31. August 2017 in Höhe von 0,04 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Begründet durch die Tatsache, dass der Bilanzgewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr wirtschaftlich bereits bei Abfindung und Ausgleich im Rahmen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags berücksichtigt worden ist, hatte die Accenture Digital Holdings GmbH, Mehrheitsaktionärin der SinnerSchrader Aktiengesellschaft, dem Vorstand vorab mitgeteilt, zusätzlich zu der Abfindung oder dem Ausgleich gemäß Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag nur eine Mindestdividende von 0,04 Euro je Aktie - die sich an den Anforderungen von § 254 Aktiengesetz orientiert - zu unterstützen.

Bei ihrer Entscheidung über die Höhe der Dividende haben Vorstand und Aufsichtsrat u. a. diesem Umstand Rechnung getragen.

Der nach Ausschüttung verbleibende Bilanzgewinn soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung wird in der kommenden Woche im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

ÜBER SINNERSCHRADER

SinnerSchrader gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas mit dem Fokus auf Design und Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Mehr als 500 Mitarbeiter arbeiten an der digitalen Transformation für Unternehmen wie Allianz, Audi, comdirect bank, ERGO, Telefónica, TUI, Unitymedia und VW. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und hat Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München und Prag. Seit April 2017 ist SinnerSchrader Teil von Accenture Interactive.

http://sinnerschrader.com

ANSPRECHPARTNERIN FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Carmen Fesenbeck Unternehmenskommunikation presse@sinnerschrader.com

ANSPRECHPARTNER FÜR AKTIONÄRSINFORMATIONEN

Thomas Dyckhoff Finanzvorstand ir@sinnerschrader.com SinnerSchrader Aktiengesellschaft Völckersstraße 38 22765 Hamburg T. +49. 40. 39 88 55-0 F. +49. 40. 39 88 55-55

Sprache: Deutsch Unternehmen: SinnerSchrader AG Völckersstraße 38 22765 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 39 88 55-0 Fax: +49 (0)40 39 88 55-55 E-Mail: ir@sinnerschrader.com Internet: www.sinnerschrader.com ISIN: DE0005141907 WKN: 514190

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

