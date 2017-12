BERLIN (Dow Jones)--Nach dem geplatzten Verkauf der inzwischen insolventen Air-Berlin Tochter Niki an Lufthansa wird einem Zeitungsbericht zufolge mindestens die Hälfte des staatlichen Überbrückungskredits von 150 Millionen Euro nicht mehr zurückgezahlt. Die Bild-Zeitung berichtete am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise, es sei davon auszugehen, dass selbst im besten Falle mehr als 75 Millionen Euro des Kredites ausfallen werden. Als Grund nannte die Zeitung, dass die Bundesregierung große Teile des Kredits über Pfandrechte an Niki-Geschäftsteilen abgesichert habe.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte auf Anfrage, das Ministerium könne derzeit nicht seriös beziffern, wie hoch der Kreditausfall sei. Ministerin Brigitte Zypries hatte am Donnerstag erklärt, es gebe "ein reales Risiko", dass nur ein Teil des Kredits zurückgezahlt werde. Allerdings ist derzeit völlig offen, ob nicht doch noch ein Käufer für Niki gefunden wird. Ryanair meldete am Freitag Interesse an. Medienberichten zufolge soll auch Niki Lauda den Finger gehoben haben.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2017 09:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.