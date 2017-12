Es ist jedes Jahr dasselbe: Die Schokoladenhersteller überbieten sich mit ihrem Angebot an verlockenden Süßigkeiten. Egal ob Goldhase, Schmunzelweihnachtsmann, Nugatei oder andere Leckereien - als Anleger kommt man an süßen Aktien nicht vorbei. Ein Grund mal etwas genauer hinzusehen. Gewaltige Anstrengung in der Süßwarenindustrie 143 Millionen Schoko-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner wurden hierzulande ...

Den vollständigen Artikel lesen ...