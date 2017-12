Wochenausblick: DAX bleibt in der Range. RWE, Gold und ifo im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

In der abgelaufenen Woche bewegten sich die deutschen Aktienbarometer kaum von der Stelle. Die letzten Zinsentscheidungen der amerikanischen und europäischen Notenbanken im Jahr 2017 gaben den hiesigen Märkten keine signifikanten Impulse. Die US-Indizes profitierten derweil noch von den Plänen rund um die US-Steuerreform.

Bei den Edelmetallen war im Wochenverlauf wieder eine Erholung zu verzeichnen. Gold schob sich wieder über 1.250 US-Dollar und Palladium auf den höchsten Stand seit 17 Jahren.

In der kommenden Woche stehen nur noch wenige Termine im Kalender. Der Fokus liegt dabei sicherlich auf dem deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex und die US-Arbeitsmarktdaten.

Unternehmen im Fokus

Bei den deutschen Aktien fielen in der vergangenen Woche vor allem Adidas, Innogy, Nordex und RWE auf. Die Aktie von Adidas hat sich in den zurückliegenden drei Jahren verdreifacht. Nun scheint die Luft etwas dünn zu werden. Innogy und RWE tauchten ab nachdem die RWE-Tochter Innogy die Prognose für 2017 leicht senkte und für 2018 äußerst vorsichtig ist. Nordex meldete im Wochenverlauf einige Aufträge, welche die Aktie beflügelten. Deutliche Schwankungen verbuchten derweil Biotechnologieaktien wie Evotec und Morphosys. Evotec beendete die Woche deutlich im Plus und Morphosys mit einem Wochenminus.

Trotz schwachen Goldpreises konnten Aktien wie Barrick Gold im Wochenverlauf deutlich zulegen. Inzwischen kratzt das Papier am Novemberhoch. Ebenfalls im Fokus waren in den USA die Aktien von Oracle, Tesla, Twitter und Walt Disney. Der Softwarekonzern legte einem Beitrag auf Thomson Reuters zufolge enttäuschende Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Tesla schob sich über das Novemberhoch und hat nun aus technischer Sicht Potenzial bis zum Allzeithoch. Walt Disney bietet wohl für große Teile von 21st Century Fox. Das kam bei Investoren gut an.

In der kommenden Woche stehen nur wenige Unternehmenstermine im Kalender. So lädt Ceconomy am Dienstag zur Bilanz-PK und Nike veröffentlicht am Donnerstag Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Im Vorfeld der Aktien konnte die Aktie bereits deutlich zulegen.

Wirtschaftsdaten

18.12.: Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, November

19.12.: Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Dezember

19.12.: USA - Leistungsbilanz Q3

21.12.: Japan - Zinsentscheid der Bank von Japan

21.12.: Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Dezember

21.12.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 16. Dezember

21.12.: USA - BIP Q3, endgültig

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.070/13.100/13.220/12.350 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.830/12.900/13.000 Punkte

Der DAX pendelte zum Wochenschluss zwischen 13.020 und 13.070 Punkte. Gelingt der Ausbruch über 13.070 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.220 Punkte. Kippt der Index unter die Zone droht derweil eine Konsolidierung bis 12.830/12.900 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.11.2017 - 15.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.12.2010 - 15.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 5,99 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HU9UAC 7,43 10,000 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 5,78 12.300 14.000 15.03.2018

Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

