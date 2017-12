ZÜRICH (Dow Jones)--Zurückhaltung hat den Handel mit schweizerischen Aktien am Freitag geprägt. Die Anleger hätten aus verschiedenen Gründen vorsichtig agiert, sagten Händler. Sie nannten als wichtigsten Grund den Großen Verfall am Freitag. Auch neue Zweifel am Zustandekommen der US-Steuerreform und die jüngste Entwicklung im Konflikt zwischen den USA und Nordkorea wurden angeführt.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.395 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 116,02 (zuvor: 47,96) Millionen Aktien.

Nestle sanken um 0,8 Prozent. Der Konzern soll laut einem Medienbericht Interesse an der Sparte Rezeptfreie Medikamente des deutschen Pharmakonzerns Merck KGaA haben. Die Nachricht vom Rücktritt des Onkologie-Chefs von Novartis drückte den Kurs des schweizerischen Pharmaherstellers um 0,1 Prozent. Dagegen stiegen die ebenfalls schwergewichteten Roche nachrichtenlos um 1 Prozent.

Angeführt wurde die Liste der Gewinner jedoch von Lafargeholcim, deren Kurs um 2,1 Prozent stieg. Der Zementkonzern hat sein Management umgebaut. Dieses soll marktorientierter und agiler werden.

Finanzwerte zeigten sich durchweg mit Aufschlägen. Credit Suisse, UBS und Julius Bär gewannen zwischen 0,5 und 1,2 Prozent. Unter den Versicherern verteuerten sich Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance um 0,4 bis 1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2017 11:46 ET (16:46 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.