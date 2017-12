Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta033/15.12.2017/17:50) - Bei der am 14. Dezember 2017 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Steubing AG waren vom Grundkapital in Höhe von Eur 11.350.000, eingeteilt in 5.675.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, 3.216.482 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entsprach 56,68% des Grundkapitals der Steubing AG. Im Einzelnen stimmten die Aktionäre auf der Hauptversammlung wie folgt ab.



TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns Die Hauptversammlung hat, wie vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, beschlossen, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von Eur 5,675 Mio. zur Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre in Höhe von Eur 1,00 je dividendenberechtigte Aktie zu nutzen. Abstimmungsergebnis: Die anwesenden Aktionäre stimmten mit 100% für die vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns.



TOP 3: Entlastung des Vorstands Abstimmungsergebnis: Die Mitglieder des Vorstands wurden mit einer Quote von 100% entlastet.



TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats Abstimmungsergebnis: Die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden mit einer Quote von 100% entlastet.



TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018 Die Hauptversammlung hat, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, beschlossen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen. Abstimmungsergebnis: Die anwesenden Aktionäre stimmten mit 100% für die vorgeschlagene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.



TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats Die Hauptversammlung hat, wie vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, beschlossen, die Größe des Aufsichtsrates der Institutsgröße anzupassen und die Mitgliedszahl des Aufsichtsrates von sechs auf vier Mitglieder zu reduzieren. Abstimmungsergebnis: Die anwesenden Aktionäre stimmten mit 100% der Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrates zu.



TOP 7: Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung Die Hauptversammlung hat, wie vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, beschlossen, den Aufsichtsratsmitgliedern eine feste jährliche Vergütung von Eur 16.000,00 und ein Sitzungsgeld von Eur 1.250,00 pro Sitzung zu zahlen. Abstimmungsergebnis: Die anwesenden Aktionäre stimmten mit 100% der Änderung der Aufsichtsratsvergütung zu.



