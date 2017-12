NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen setzen sich am Freitag im Verlauf die Optimisten durch. Die Anleger kaufen trotz politischer Unwägbarkeiten und obwohl die Konjunkturdaten des Tages "nur" im Rahmen der Erwartungen lagen. Alle großen Aktienindizes haben im Verlauf neue Rekordniveaus erreicht.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) steigt der Dow-Jones-Index um 0,6 Prozent auf 24.656 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent, und der Nasdaq-Composite gewinnt 0,9 Prozent.

Analysten bezeichnen das wirtschaftliche Umfeld als positiv für den Aktienmarkt, auch wenn die US-Notenbank für das kommende Jahr mehr Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat, als der Markt bislang einpreise. Die Fed hatte am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben und für 2018 drei Zinsschritte signalisiert.

Zudem scheinen Zweifel an einer raschen Umsetzung der Steuerreform, die am Donnerstag die Stimmung getrübt hatten, vorerst ausgeräumt. Dem Vernehmen nach soll nun auch der republikanische Senator Marco Rubio aus Florida mit dem Gesetzesentwurf seiner Partei einverstanden sein. Rubio hatte am Donnerstag gedroht, seine Zustimmung zu dem Entwurf zu verweigern, wenn dieser nicht auch einen höheren Kinder-Freibetrag vorsehe.

Die Republikaner verfügen mit ihren 52 Sitzen im Senat nur über vier Sitze mehr als die Demokraten. Mehr als zwei Abweichler können sie sich nicht leisten. Ab Januar dürfte die Situation noch schwieriger werden, denn mit dem Sieg der Demokraten bei der Nachwahl in Alabama schrumpft die Mehrheit auf nur noch eine Stimme.

Dagegen nehmen die globalen Sorgen wieder zu. So drohte das nordkoreanische Regime wieder einmal mit Krieg, sollten die USA eine Seeblockade zur Durchsetzung der UN-Sanktionen verhängen.

Kaum Impulse kommen von den vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Der Empire State State Manufacturing Index lag im Dezember bei 18,0 und traf damit exakt die Ökonomen-Schätzung. Auch die Industrieproduktion lag im November im Rahmen der Erwartungen. Diese legte um 0,2 Prozent zu und blieb damit leicht unter der Marktschätzung einer Zunahme um 0,3 Prozent zurück. Die Kapazitätsauslastung lag ebenfalls weitgehend auf dem erwarteten Niveau.

Software-Sektor mit Zahlen von Oracle und Adobe im Fokus

Bei den Einzelwerten steht vor allem der Software-Sektor mit den Quartalszahlen von Oracle und Adobe im Blickpunkt. Oracle hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als noch vor einem Jahr, das Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen wuchs allerdings nicht so stark wie erhofft. Der Konzern ist damit bereits zum zweiten Mal in Folge pessimistischer als die Analysten. Für die Oracle-Aktie geht es um 4,6 Prozent nach unten.

Bei Adobe Systems fielen die Zahlen dagegen umsatz- und ergebnisseitig besser aus als vom Markt prognostiziert. Die Aktie zieht um 0,8 Prozent an.

Der Einzelhandelskonzern Costco übertrumpfte die Markterwartungen bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal. Die Papiere gewinnen 3,8 Prozent.

Dollar tritt auf der Stelle - Gold leicht im Plus

Am Devisenmarkt fällt der Euro leicht zurück auf etwa 1,1770 Dollar. Der Dollar dürfte vom wiedererwachten Optimismus bezüglich der Steuerreform profitieren.

Gut behauptet zeigt sich der Goldpreis. Er könnte die Woche mit einem Plus beenden, nachdem er zuletzt noch auf dem niedrigsten Stand seit fünf Monaten gelegen hatte. Die Fed hatte im Anschluss an die erwartete Zinserhöhung am Mittwoch für das kommende Jahr weiterhin drei Zinsschritte angekündigt. Damit haben sich die Sorgen um möglicherweise vier Erhöhungen im kommenden Jahr verflüchtigt, heißt es von einem Teilnehmer. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1.255 Dollar.

Die US-Anleihen bewegen sich kaum von der Stelle. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 1 Basispunkt auf 2,37 Prozent.

Mit einem leichten Plus zeigen sich die Ölpreise. Die Notierung für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,5 Prozent auf 57,35 Dollar, für Brent geht es um 0,1 Prozent auf 63,36 Dollar nach oben. Leicht stützend wirkt die bislang weiter nicht absehbare Wiedereröffnung des wegen eines Lecks vorübergehend stillgelegten Forties-Pipeline-Systems. Dagegen belasten die Befürchtungen einer weiter anziehenden US-Förderung. Laut Internationaler Energie-Agentur (IEA) ist das globale Erdölangebot auf den höchsten Stand seit einem Jahr geklettert, Folge vor allem der steigenden US-Förderung.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.655,89 0,60 147,23 24,76 S&P-500 2.673,38 0,81 21,37 19,41 Nasdaq-Comp. 6.916,12 0,87 59,59 28,48 Nasdaq-100 6.445,89 0,88 55,98 32,53 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,84 3,7 1,81 64,2 5 Jahre 2,17 2,9 2,14 24,5 7 Jahre 2,30 2,7 2,27 5,0 10 Jahre 2,37 2,0 2,35 -7,3 30 Jahre 2,70 -0,3 2,71 -36,2 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre n.def. VALUE! n.def. VALUE! 5 Jahre n.def. VALUE! n.def. VALUE! 7 Jahre n.def. VALUE! n.def. VALUE! 10 Jahre n.def. VALUE! n.def. VALUE! 30 Jahre n.def. VALUE! n.def. VALUE! DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:52 Do, 17:45 % YTD EUR/USD 1,1775 -0,15% 1,1793 1,1771 +12,0% EUR/JPY 132,65 +0,25% 132,32 132,50 +7,9% EUR/CHF 1,1662 +0,06% 1,1655 1,1655 +8,9% EUR/GBP 0,8845 +0,73% 0,8781 1,1406 +3,8% USD/JPY 112,66 +0,43% 112,18 112,57 -3,6% GBP/USD 1,3314 -0,90% 1,3434 1,3427 +7,9% Bitcoin BTC/USD 17.745,97 +8,47% 17.256,95 16.306,87 1.758,81 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,35 57,04 +0,5% 0,31 +0,6% Brent/ICE 63,36 63,31 +0,1% 0,05 +8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,08 1.254,38 +0,1% +0,71 +9,0% Silber (Spot) 16,03 15,90 +0,8% +0,13 +0,7% Platin (Spot) 888,00 883,00 +0,6% +5,00 -1,7% Kupfer-Future 3,10 3,05 +1,8% +0,06 +22,9% ===

