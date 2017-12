An den Börsen werden nicht nur Aktien, Anleihen oder Schuldverschreibungen gehandelt, sondern auch ganz andere Wertpapier-Formate. Diese sind für Anleger nicht weniger interessant, erfordern aber etwas Verständnis, was ihre Funktionsweise angeht. Solche Wertpapiere sind zum Beispiel Aktienoptionen. Sie werden auch Derivate genannt und haben mit Aktien gemein, dass sie wie auch Aktien gekauft und verkauft werden können. Sie unterscheiden sich aber an mehreren Punkten gravierend von Aktien.

