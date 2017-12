Krisenland Portugal ist wieder in den Kreis der zuverlässigen Schuldner aufgenommen: Nach der Ratingagentur S&P hat Konkurrent Fitch gleich zwei bessere Notenstufen vergeben. Maßnahmen der Regierung haben gegriffen.

Nach der einflussreichsten Ratingagentur S&P hat auch der Rivale Fitch das einstige Krisenland Portugal wieder in den Club der verlässlichen Kreditnehmer aufgenommen. Fitch hob das Rating des Landes am Freitag gleich um zwei Stufen eine Stufe von "BB+" auf "BBB". Damit haben Portugals Staatsanleihen den sogenannten Ramschbereich verlassen, in dem ein Investment ...

