Stuttgart (ots) - Diesen Angriff Erdogans abzuwehren ist Aufgabe des Bundesamts für Verfassungsschutz, des Bundeskriminalamts, des Bundesnachrichtendienstes und des Generalbundesanwalts. Spätestens seit die Bundesbehörden am 12. April 2017 über die Ermittlungen in den Bundesländern informiert wurden. Doch sie halten sich auffallend zurück. Das wirft Fragen nach den Gründen für diese Zurückhaltung auf. Dieses "Warum?" muss die Bundesregierung beantworten. Und sie muss aktiv werden. Nach allen Erfahrungen der vergangenen Monate muss sie dem in seiner eigenen Realität lebenden Mann am Bosporus sehr deutlich machen, dass er eine Grenze überschritten hat.



