Freiburg (ots) - Nüchterne Gespräche statt Inszenierung - Angela Merkel dürfte froh darüber sein. Die Kanzlerin hatte fast zeitgleich ein Theaterstück aufzuführen, das an Brisanz mit dem Auftritt des Sozialdemokraten mithalten konnte. Merkel musste auf dem CSU-Parteitag Horst Seehofer hochleben lassen, jenen Mann, der sie an gleicher Stelle vor zwei Jahren wegen des Flüchtlingsstreits wie ein Schulmädchen abgekanzelt hatte. Immerhin: Merkel meisterte die Situation souverän. Vielleicht sollte es Schulz zur inneren Entspannung auch mal mit der Raute probieren. http://mehr.bz/khs290a



