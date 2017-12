Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos, Kevin Kühnert, hat davor gewarnt, den Sonderparteitag wie derzeit geplant am 14. Januar abzuhalten. "Sollte die Parteispitze am 14. Januar festhalten, wäre das den Delegierten gegenüber eine Hypothek", sagte Kühnert der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Ihnen blieben dann nur zwei Tage, um die Ergebnisse nach der ebenfalls geplanten Vorstandsklausur zu beraten, so Kühnert. "Insbesondere der inhaltlichen Debatte muss dann aber Raum gegeben werden", sagte der Juso-Chef. Die Vorstandsklausur ist nach Angaben von SPD-Chef Martin Schulz für den 11. Januar geplant. Zudem kündigte Kühnert an, weiter hart gegen eine mögliche Neuauflage der großen Koalition vorzugehen. "Wir sind noch lange nicht auf dem Weg in eine große Koalition", sagte er. Beim vergangenen Parteitag seien inhaltliche Leitlinien vereinbart und Zeit erkauft worden, mehr nicht. "Die Delegierten gaben Martin Schulz einen Vertrauensvorschuss, den er nicht verspielen darf", mahnte Kühnert. Es habe "eine Bauchgefühl-Mehrheit gegen die große Koalition" gegeben. "Ich gehe davon aus, dass es diese Mehrheit auch beim Sonderparteitag im Januar geben wird", sagte der Juso-Chef.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621