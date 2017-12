Liebe Leser,

die Bitcoin Group Aktie hat sich in dieser Woche weiterhin innerhalb der charttechnischen Konsolidierung bewegt. Am Freitagvormittag steht ein Minus von 1,63 % zu Buche. In der Spitze wurde ein Plus von 7,12 % erreicht. Auch der Bitcoin-Kurs scheint im Vergleich zu den Wochen davor eine leichte Konsolidierung zu vollziehen. Dennoch steht ein Plus von 16,62 % am Freitagvormittag auf der Kurstafel. In der Spitze erreichte der Kurs 18.175 US-Dollar und damit ein Wochenplus von ... (David Iusow-Klassen)

