von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag Es ist ein Novum in der deutschen Wirtschaftsgeschichte: Der Spezialmaschinenbauer KraussMaffei Group soll als erstes deutsches Unternehmen an einer chinesischen Börse gelistet werden. Der Chemieriese ChemChina, der KraussMaffei 2016 mehrheitlich übernommen hat, will den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...