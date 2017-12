Liebe Leser,

die Commerzbank-Aktie konnte in dieser Woche nicht so richtig an den Kursschub von vergangener Woche anschließen. Am Freitagvormittag stand der Kurs im Vergleich zum Schlusskurs von letzter Woche unverändert. Zwischenzeitig erreichte der Wert ein leichtes Plus von 1,29 %. Der Kursschub von vergangener Woche, der sich teilweise dank der abgeschlossenen Basel 3 Verhandlungen ergab, hievte die Aktie endlich über die 12-Euro Marke, an der sie zuvor mehrmals gescheitert war. Nun ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...