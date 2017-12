Liebe Leser,

die Erfolgsstory geht in die nächste Runde. Applied Materials blickt auf das beste Quartal der Unternehmensgeschichte zurück. Während der Umsatz im 3. Quartal um 33% auf ein Rekordhoch von 3,74 Mrd $ stieg, kletterte der Gewinn pro Aktie um 84,8% auf 0,85 $. Der Cashflow legte um 39,3% auf 1,4 Mrd $ zu. Darüber hinaus wurden im Zuge des laufenden Aktienrückkaufprogrammes und in Form von Dividenden 482 Mio $ an die Aktionäre ausgeschüttet. Applied Materials verzeichnete in ... (Volker Gelfarth)

