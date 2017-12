Liebe Leser,

die VW-Aktie korrigierte auch in dieser Woche leicht weiter. Bereits in der vergangenen Woche stand ein leichtes Minus auf der Kurstafel. Am Freitagvormittag lag das Minus bei 0,48 %. Zwischenzeitig wurde ein Plus von 0,88 % erreicht. Der technische Ausbruch aus der Konsolidierung bleibt dennoch intakt, sofern der Kurs auf Wochenschlusskursbasis oberhalb des Ausbruchsniveaus bei 166 Euro je Aktie schließt. Auch wird die Aktie durch den bereits zuvor überwundenen 200-Wochen-Durchschnitt ... (David Iusow-Klassen)

