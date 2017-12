Liebe Leser,

die BYD-Aktie setzte in dieser Woche ihre bereits nun seit Anfang Oktober andauernde Schwächephase fort. In diesem Zeitraum verlor die Aktie bis dato 21,42 %. In dieser Woche lag das Minus bei 2 %. Damit hat die Aktie den Unterstützungsbereich bei 8 Euro erneut klar unterschritten und nähert sich dem Ausbruchsniveau, das in etwa bei 6,30 Euro je Aktie liegt. In diesem Bereich befindet sich ebenso eine Kurslücke, die mit dem Ausbruch infolge positiver Ankündigungen zum E-Automobilmarkt ... (David Iusow-Klassen)

