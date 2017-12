Liebe Leser,

die Deutsche Telekom Aktie zeigte sich deutlich schwächer in dieser Woche. Am Freitagnachmittag stand ein Minus von 2,38 % zu Buche. In der Woche zuvor lag der Wert noch mit über 3 % im Plus. Damit zeigt sich, dass die Aktie mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter konsolidierend bleibt. Aus charttechnischer Sicht fluktuiert die Aktie seit August zwischen dem 100- und dem 200-Wochen-Durchschnitt. Sofern die Aktie über dem 100-Wochen-Durchschnitt bleibt, könnte ein weiterer Einbruch ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...