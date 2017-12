Besonders empfindliche "Zeiger-Fische" schwimmen in Aquarien, die mit Trinkwasser gefüllt sind - an ihnen erkennt man etwaige Verunreinigungen. Solche Sensoren gibt es auch in Politik und Gesellschaft. Häufig sind es scheinbar kleine, unbedeutende Ereignisse, die große, noch unsichtbare Entwicklungen vorwegnehmen oder sichtbar machen.

Der Beitrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...