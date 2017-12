Der kubanische Straßenverkehr ist vor allem für seine amerikanischen Oldtimer bekannt. Jetzt kehrt der russische Autobauer Avtovaz nach zwölf Jahren zurück auf die Karibikinsel. Er liefert 320 Lada Vesta.

Erstmals seit zwölf Jahren hat der russische Autobauer Avtovaz wieder Modelle seiner Traditionsmarke Lada in den sozialistischen Karibikstaat Kuba geliefert. Es seien 320 Wagen vom Typ Lada Vesta dorthin gebracht worden, sagte Michail Rjabow, Manager eines Werkes in Ischewsk, am Samstag der Agentur Interfax zufolge.

Zuvor hatte der Konzern mit Sitz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...