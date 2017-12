von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Hinter den zehn Qualitätsaktien von €uro am Sonntag steht eine klare Strategie: Anhand von sieben Kriterien werden nachhaltig profitable Geschäftsmodelle aus Europa und den USA gesucht. Die Aktie des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé gehörte von Anfang an zum Kreis der Auserwählten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...