FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - GTF-Aktien haben am Dienstagvormittag mit einem Plus von 3,37 Prozent auf 12,73 Euro zu den größten Gewinnern im TecDax gezählt. Mit einem Minus von fast 38 Prozent im Jahresverlauf bleiben sie aber unter den wenigen Verlierern in dem Technologiewerte-Index im Jahr 2017. Einige Investoren begännen bereits sich für 2018 zu positionieren und setzten dabei bei einigen schlecht gelaufenen Aktien wohl auf eine Erholung, erklärte ein Händler.

Die Talfahrt der Papiere des auf die Finanzbranche spezialisierten Software-Anbieters hatte sich nach Gewinnwarnungen im Sommer und im Oktober jeweils beschleunigt. Das Unternehmen bekam die Probleme seiner Kernkundschaft zu spüren: Große Kunden im Investmentbanking sparten.

Im November fand die Talfahrt der Aktien dann bei 10,825 Euro ihren Tiefpunkt. Seither haben sie sich um rund 17,6 Prozent erholt./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005800601

AXC0097 2017-12-19/11:29