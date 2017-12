Die DZ Bank hat die Aktien von Aixtron bei einem fairen Wert von 9,70 Euro auf "Verkaufen" belassen. Analyst Harald Schnitzer passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Verkauf der ALD- und CVD-Produktlinie an. Die Papiere des Spezialmaschinenbauers seien weiter überbewertet./ag/bek Datum der Analyse: 19.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE000A0WMPJ6