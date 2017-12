Die Commerzbank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach einer Anteilsaufstockung durch die Tsinghua Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die auf gut 9 Prozent erhöhte Beteiligung der Chinesen an dem Halbleiter-Hersteller erscheine strategisch motiviert, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als nächster leichter Kurstreiber dürfte die Bekanntgabe der solide erwarteten Viertquartalszahlen im Januar fungieren./edh/bek Datum der Analyse: 19.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0037 2017-12-19/12:13

ISIN: GB0059822006