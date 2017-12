DAX - Technische Korrektur einplanen

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

nach dem bullischen Wochenstart im DAX am gestrigen Montag konsolidiert der Index heute Vormittag bislang auf hohem Niveau, im Stundenchart sind allerdings erste klare Ermüdungserscheinungen auszumachen.

Das mittelfristige Chartbild hat sich mit der gestrigen Performance wieder deutlich aufgehellt. Das könnte tatsächlich der Startschuss für eine nicht mehr für möglich gehaltene Jahresendrally gewesen sein. Kurzfristig muss allerdings nun erst einmal mit einer Korrekturbewegung der gestrigen Aufwärtsstrecke gerechnet werden.

In den kommenden Handelsstunden steigt die Wahrscheinlichkeit für eine korrektive Abwärtsbewegung in den Bereich 13.230 bis 13.250 Punkte. Hält dieses Level, wäre im Anschluss direkt eine neue Kaufwelle Richtung 12.350 bis 12.400 Punkte denkbar. Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 13.220 Punkten dürfte hingegen aller Voraussicht nach eine größere Korrektur in Richtung der 13.100 Punkte-Marke nach sich ziehen. Kurzfristig dominieren zwar die Abwärtsrisiken, der avisierte Rücksetzer ist allerdings als mittelfristige Longchance zu werten, so lange der Index nicht wieder per Stundenschluss unter 13.100 Punkte abrutscht.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.11.2017 - 19.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 19.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

