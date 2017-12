Beta Systems Software AG: Akquisition der LYNET Kommunikation AG

DGAP-Ad-hoc: Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Beta Systems Software AG: Akquisition der LYNET Kommunikation AG 19.12.2017 / 12:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Beta Systems Software AG: Akquisition der LYNET Kommunikation AG

Berlin, den 19. Dezember 2017 - Die Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat heute einen Vertrag über den 100%-Erwerb der LYNET Kommunikation AG mit Sitz in Lübeck geschlossen.

Die LYNET Kommunikation AG ist ein IT-Unternehmen mit Fokus auf Softwareentwicklung, Webagenturleistungen, IT Beratung und providernahe Serviceleistungen (im Wesentlichen im E-Commerce-Umfeld). Das breit gestreute Kundenportfolio in Norddeutschland umfasst kleine und mittelständische Unternehmen sowie öffentliche und soziale Institutionen.

Die Übernahme erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2018. Die LYNET Kommunikation AG wird zukünftig als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Beta Systems-Gruppe geführt werden und ihre direkten Kundenbeziehungen beibehalten. Die bisherigen Vorstände Matthias Lohmann und Dr. Henning Hach bleiben dem Unternehmen in gleicher Position erhalten.

Über die Einzelheiten des Kaufvertrags haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Mitteilende Person: Armin Steiner, Vorstand

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Beta Systems Software AG

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ging 1997 an die Börse und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 18 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden mit über 3.200 Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa.

Besuchen Sie Beta Systems auch auf: www.twitter.com/BetaSystems, www.facebook.com/BetaSystems und www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag.

Unternehmenskontakt: Beta Systems Software AG Investor Relations Tel.: +49 (0)30 726 118-0 Fax: +49 (0)30 726 118-800 E-Mail: ir@betasystems.com

19.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beta Systems Software AG Alt Moabit 90d 10559 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 726118 0 Fax: +49 (0)30 726118 00 E-Mail: info@betasystems.com Internet: www.betasystems.com ISIN: DE000A2BPP88 WKN: A2BPP8

Indizes: Börsensegment Scale der Deutschen Börse, Marktsegment: Freiverkehr Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

640317 19.12.2017 CET/CEST

ISIN DE000A2BPP88

AXC0116 2017-12-19/12:23