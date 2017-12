Die Aktie von JinkoSolar ist Anfang des Monats in Folge eines sehr guten Ausblicks angestiegen Doch wie so oft hielt die Freude nicht lange an, die Aktie kam wieder zurück. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR glaubt weiter an den Wert. Welche Gründe er für seine Zuversicht anführt, erfahren Sie in diesem Video... Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um die Lithium-Branche, Tesla, Steinhoff, Longfin und den DAX. Das Interview finden Sie HIER.