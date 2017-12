Original-Research: AGROB Immobilien AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu AGROB Immobilien AG Unternehmen: AGROB Immobilien AG ISIN: DE0005019004 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 24,62 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Weitere Rendite-Verbesserungen erwartet; Wichtige Vermietungserfolge für das GJ 2018 erzielt Im 1. Halbjahr 2017 konnte die AGROB Immobilien AG das beste Ergebnis der jüngeren Unternehmensgeschichte erzielen werden. So erhöhte sich die bereits sehr hohe Auslastungsquote auf 98,6% (VJ: 97,8%) und die Umsatzerlöse stiegen um 2,2% auf 5,67 Mio. EUR (VJ: 5,55 Mio. EUR). Darüber hinaus konnte das Netto-Ergebnis um 35,8% auf 1,48 Mio. EUR (VJ: 1,09 Mio. EUR) gesteigert werden. Hintergrund der sehr guten Entwicklung war zum einen die nachhaltige Kostendisziplin und zum anderen der weitere Rückgang des Zinsaufwands. So reduzierte sich der Zinsaufwand auf 0,96 Mio. EUR (VJ: 1,05 Mio. EUR) und der durchschnittliche Zinssatz verbesserte sich auf 2,80% (VJ: 3,26%). Weiterhin kam ein positiver Sondereffekt zum Tragen. So wurden Teilauflösungen der Pensionsrückstellungen in Höhe von 0,19 Mio. EUR vorgenommen, bedingt durch einen vergleichsweise, hoch dotierten Sterbefall. Insgesamt erzielte die Gesellschaft zum 1. Halbjahr ein Nachsteuerergebnis von 1,48 Mio. EUR (VJ: 1,09 Mio. EUR). Die positive Entwicklung aus dem 1. Halbjahr 2017 konnte auch nach 9 Monaten 2017 fortgesetzt werden und entsprechend erhöhte sich die Gesamtleistung um 3,3% auf 8,73 Mio. EUR (VJ: 8,45 Mio. EUR). Hier spielten weiterhin die Einmaleffekte aus der Teilauflösung der Pensionsrückstellungen eine Rolle. Darüber hinaus konnten auch deutlich positive operative Verbesserungen erzielt werden und die Kosten wurden weiter gesenkt. Somit stellen sich weitere Ergebnisverbesserungen ein und das EBITDA erhöhte sich auf 6,51 Mio. EUR (VJ: 6,24 Mio. EUR) bei einer Margensteigerung auf 74,6% (VJ: 73,8%). Auch auf der Nettoebene konnte das Ergebnis überproportional gesteigert werden und so erhöhte sich das Periodenergebnis um 29,8% auf 2,21 Mio. EUR (VJ: 1,70 Mio. EUR). Im Rahmen der guten 9-Monatszahlen 2017 wurde eine erwartete Gesamtleistung in Höhe von 11,70 Mio. EUR für das GJ 2017 kommuniziert. Hier enthalten sind auch die Teilauflösungen der Pensionsrückstellungen, diese waren in unserer ursprünglichen Planung noch nicht enthalten und entsprechend haben wir unsere Planungen für 2017 um zusätzliche 0,20 Mio. EUR angehoben. Entsprechend erwarten wir nun ein EBIT für das GJ 2017 in Höhe von 4,66 Mio. EUR (bisher: 4,46 Mio. EUR) und einen Jahresüberschuss von 2,30 Mio. EUR (bisher: 2,13 Mio. EUR). Im vorangegangenen Research Report zur AGROB hatten wir unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2018 leicht gesenkt. Hintergrund hierfür war die Rückgabe von Hauptnutzflächen im Umfang von ca. 6.100 m² zum 12/2017 durch die PLAZAMEDIA GmbH. Zum 04.12.2017 konnte jedoch ein wichtiger Nachvermietungs-Erfolg mit der PLAZAMEDIA GmbH vermeldet werden. So werden Hauptnutzflächen im Umfang von ca. 3.500 m² erst zum 30.09.2018 zurückgegeben. Entsprechend haben wir unsere Prognose für 2018 wieder angehoben und erwarten nun einen Umsatz von 10,80 Mio. EUR (bisher: 10,65 Mio. EUR) mit einem Jahresüberschuss von 1,81 Mio. EUR (bisher: 1,68 Mio. EUR) Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert des rein opera-tiven Geschäfts in Höhe von 81,21 Mio. EUR bzw. 20,84 EUR je Aktie ermittelt. Dies beinhaltet jedoch noch nicht die nicht-operativen Werte der unbebauten Grundstücke sowie der Baurechte. Diese nicht-operativen Werte liegen gemäß Verkehrswertgutachten in Summe bei 14,72 Mio. EUR (GE N2, GE N4, GE N11/N12, Baurechtsreserve) und würden bei Veräußerung zusätzliche liquide Werte schaffen. Insgesamt bewerten wir die AGROB Immobilien AG mit 97,93 Mio. EUR bzw. 24,62 EUR je Aktie (zuvor: 20,50 EUR). Vor dem Hintergrund des aktuellen Aktienkurses vergeben wir somit das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15991.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

