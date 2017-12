Köln/Bonn (ots) -



Wenige Tage vor Weihnachten gab es am Flughafen schon Geschenke: Heute Vormittag begrüßte der Köln Bonn Airport seinen 12-millionsten Fluggast in diesem Jahr. Mit einem Eurowings-Fluggutschein wurde Anke Zirpins aus Hilden in Terminal 1 empfangen. Damit hatte die 44-Jährige nicht gerechnet. Sie war zum Airport gekommen, um mit Eurowings in den Kurzurlaub nach Klagenfurt zu starten. Flughafenchef Michael Garvens begrüßte Anke Zirpins vor dem Abflug persönlich. "Wir freuen uns natürlich über jeden Fluggast - über Sie, Frau Zirpins, aber heute ganz besonders. Mit Ihnen durchbrechen wir zum ersten Mal in unserer Geschichte in einem Jahr die 12-Millionen-Schallmauer. Dieses Ereignis steht für den stetigen Erfolgskurs, auf dem sich unser Airport befindet", so Garvens. Bis zum Ende des Jahres rechnet der Flughafen mit einem weiteren Rekordergebnis. Insgesamt werden 2017 über 12,3 Millionen Passagiere in Köln/Bonn gestartet oder gelandet sein. Das bedeutet ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



