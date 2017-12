Sandstorm Gold Ltd. hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen ein bereits existierendes Förderzinsrecht in Höhe von 2% des zu erwartenden Nettoschmelzerlöses auf die produzierende Goldmine Houndé des Unternehmens Endeavour Mining Corp. kaufen wird. Sandstorm wird die Royalty von Acacia Mining Plc zum Preis von 45 Mio. $ in bar kaufen.



Die kommerzielle Produktion an der Mine Houndé in Burkina Faso wurde im Oktober dieses Jahres erreicht. In den ersten vier Jahren sollen hier durchschnittlich 235.000 oz Gold pro Jahr gefördert werden. Basierend auf den aktuellen Reserven hat die Mine eine vorläufige Lebensdauer von 10 Jahren. Endeavour Mining plant jedoch weitere Explorationstätigkeiten mit dem Ziel, die Ressourcen um 2,5 - 3,5 Millionen oz zu erhöhen.



