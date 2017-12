Wiesbaden/München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit Allgeier Engineering entsteht ein Spezialist für elektronische Systeme im Automobil- und Bahnbereich



Der Personal- und Projektdienstleister Allgeier Experts schließt zum 1. Januar 2018 seine Tochtergesellschaft recompli GmbH mit den Engineering-Services der Goetzfried Professionals GmbH zusammen. Beide Einheiten, die bereits im laufenden Jahr eng kooperiert haben, werden künftig unter dem Namen Allgeier Engineering GmbH firmieren. In fünf Schwerpunktbereichen bietet Allgeier Engineering ein breites Portfolio an Entwicklungsdienstleistungen im Automobil- und Bahnbereich an. Die Geschäftsführung der Gesellschaft übernehmen Ralf Erhardt (bisher Geschäftsführer der recompli GmbH) und Thomas Thurner (bisher Head of Engineering der Goetzfried Professionals GmbH) in einer Doppelspitze.



"Der Markt für Dienstleistungen auf Basis von Gewerken bzw. Managed Services expandiert seit einiger Zeit enorm. Diesem Trend folgen wir in unserem Bereich konsequent. Das Geschäftsmodell der Allgeier Engineering ergänzt das Personaldienstleistungs-Portfolio der Allgeier Experts um eine ausgeprägte Projekt-, Technik- und Methodenkompetenz und das dafür notwendige Prozess-Know-how im Engineering", so Thomas Thurner. "Nachdem wir im vergangenen Jahr intensiv auf den Zusammenschluss hingearbeitet haben, freuen wir uns sehr, nun auch offiziell den Startschuss unter einer gemeinsamen Flagge zu geben", ergänzt Ralf Erhardt. "Durch unser breites Know-how und unsere Größe mit künftig mehr als 130 Mitarbeitern haben wir ein gutes Markt- und Wachstumspotenzial."



"Das Ziel der Zusammenführung unserer beiden Engineering-Einheiten ist es, die vorhandenen Synergien noch besser zu nutzen. Davon werden sowohl der Geschäftsbereich als auch unser Gesamtunternehmen profitieren", so Markus Ley, Vorstand von Allgeier Experts. "Gemeinsam mit der auf IT-Dienstleistungen spezialisierten Allgeier Experts Services GmbH bildet die Allgeier Engineering GmbH alle serviceorientierten Projektgeschäfte der Allgeier Experts SE ab und ergänzt unsere Personaleinheiten damit um eine fundierte Lösungskompetenz."



Breites Portfolio an Entwicklungsdienstleistungen



Allgeier Engineering unterstützt seine Kunden bei der Umsetzung herausfordernder Projekte in der Automobil- und Bahntechnik im Bereich der technisch eingebetteten elektronischen Systeme. In den fünf Schwerpunkten Qualitätsmanagement, Systemintegration, Test, Softwareentwicklung und Projektmanagement bietet die Allgeier Experts-Tochter hierfür ein modulares Serviceportfolio: Dieses reicht von Beratungsleistungen über die eigenverantwortliche Umsetzung von Aufgaben bis hin zur Realisierung ganzer Projekte auf Basis von Werkverträgen oder "Managed Services".



Neuer Firmenhauptsitz in München



Mit dem Zusammenschluss ist auch eine räumliche Veränderung verbunden. Die neue Firmenzentrale von Allgeier Engineering wird in der Münchener Wilhelm-Wagenfeld-Str. 24 liegen. Dort befinden sich neben großen Teilen der Verwaltung auch eigene Projekträume. Darüber hinaus wird Allgeier Engineering künftig aus Filderstadt (nahe Stuttgart), Buckow (nahe Berlin), Friedrichshafen und dem tschechischen Pilsen heraus operieren.



Weitere Informationen zu Allgeier Engineering finden Sie auch unter www.allgeierengineering.com.



Über Allgeier Experts SE



Allgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservices für die digitale Zukunft. Die Division der Münchener IT-Dienstleistungsgruppe Allgeier SE betrachtet die Personalbedarfe ihrer Kunden gesamtheitlich und bietet den optimalen Mix aus Freiberuflern, Experten auf Zeit und festen Mitarbeitern aus einer Hand. Seit 1987 hat Allgeier Experts über 12.000 Projekte in IT und Engineering erfolgreich abgeschlossen. Heute vertrauen mehr als 1.000 Kunden und 100.000 Experten auf die umfangreichen Leistungen des Branchenpioniers. Mit 258 Millionen Euro Umsatz in 2016 und 1.800 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäß Lünendonk Marktsegmentstudie zu den Top-3-Personaldienstleistern für Technologieexperten in Deutschland.



Mehr unter: www.allgeier-experts.com



OTS: Allgeier Experts SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122506 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122506.rss2



Pressekontakt Allgeier Experts SE Joscha Seelmann-Eggebert Gustav-Stresemann-Ring 12-16 65189 Wiesbaden Tel.: +49 611 4456-175 E-Mail: joscha.seelmann@allgeier-experts.com