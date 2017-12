Das "Internet über den Wolken" ist ein großer Traum von Google, Facebook, SpaceX und Co. Schon lange arbeiten die Internetriesen an entsprechenden Technologien, um ihre Produkte auch im hintersten Winkel der Erde verkaufen zu können. Das Mittel der Wahl ist die Laserkommunikation. Für den technischen Durchbruch könnte dabei mit Mynaric ausgerechnet ein deutsches Unternehmen sorgen. Die Gründer stammen aus dem Umfeld des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und haben zwei Jahrzehnte Forschungsarbeit mit an Bord. Ende Oktober gelang dem Unternehmen der Sprung ins Börsensegment Scale. Der Emissionspreis lag bei 58 Euro, der Erlös brutto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...