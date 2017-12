Original-Research: Epigenomics AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Epigenomics AG Unternehmen: Epigenomics AG ISIN: DE000A11QW50 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 19.12.2017 Kursziel: EUR7,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 06.10.2017; vormals Add Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 7.30 price target. Abstract: Epigenomics' share price has been under pressure in recent weeks due to worries as to whether Epi proColon will receive reimbursement coverage and at what price. No FDA-approved diagnostic product has ever failed to achieve reimbursement coverage and so we think fears in this regard are largely unwarranted. Concerns over price have been sparked by the retreat in November by Centers of Medicare & Medicaid Services (CMS) from their preliminary price determination for the product of USD125. CMS' final determination transferred part of the responsibility for price determination to regional administrative bodies thereby prolonging the process by a year. The rationale for this move was that Epi proColon has no direct comparator test. It is true that no diagnostic test is wholly comparable with Epi proColon. But the pricing of the components of Exact Sciences' competing colorectal cancer diagnostic product, Cologuard, may give some indication as to the eventual price of Epi proColon. Cologuard includes two quantitative molecular assays to detect aberrantly methylated DNA (NDRG4 and BMP3). Epi proColon also detects aberrantly methylated DNA using its SEPT-9 biomarker. Cologuard's NDRG4 and BMP3 biomarkers are together reimbursed at USD282 under code 81315. This suggests that Epi proColon's biomarker should be reimbursed at half this figure or USD141. This would be 13% above the figure the market expected before CMS' announcement of 17 November. The renewed and prolonged uncertainty as to the pricing of Epi proColon is exasperating given that clarity had already apparently been achieved. However, we think that investors can be sanguine about both reimbursement coverage and eventual pricing. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR7.30. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,30. Zusammenfassung: Der Epigenomics-Aktienkurs stand in den letzten Wochen unter Druck, weil Sorgen aufkamen, ob und zu welchen Konditionen Epi proColon eine Rückerstattung erhalten wird. Kein von der FDA zugelassenes diagnostisches Produkt hat jemals eine Rückerstattung verfehlt, und von daher halten wir Befürchtungen in dieser Hinsicht für weitgehend ungerechtfertigt. Sorgen über den Rückerstattungspreis wurden durch den Rückzug der Centers of Medicare & Medicaid Services (CMS) im November aus ihrer vorläufigen Preisbestimmung für das Produkt von USD125 ausgelöst. Für die endgültige Entscheidung übertrug CMS einen Teil der Verantwortung für die Preisfeststellung an die regionalen Verwaltungsbehörden, wodurch der Prozess um ein Jahr verlängert wurde. Der Grund für diesen Schritt war, dass Epi proColon keinen direkten Vergleichstest hat. Es stimmt, dass kein Diagnosetest mit Epi proColon vergleichbar ist. Die Preisfestsetzung für die Komponenten von Exact Sciences konkurrierendem Darmkrebs-Diagnoseprodukt Cologuard könnte jedoch einen Hinweis auf den möglichen Preis von Epi proColon geben. Cologuard enthält zwei quantitative molekulare Tests zum Nachweis von abweichend methylierter DNA (NDRG4 und BMP3). Epi proColon detektiert auch abweichend methylierte DNA mithilfe seines SEPT-9-Biomarkers. Cologuards NDRG4- und BMP3-Biomarker werden zusammen zu 282 USD unter der Kennnummer 81315 erstattet. Dies deutet darauf hin, dass der Biomarker von Epi proColon zur Hälfte, demnach 141 USD, erstattet werden sollte. Dies würde 13% über dem Wert liegen, den der Markt vor der Ankündigung von CMS am 17. November erwartet hatte. Die erneute und anhaltende Ungewissheit hinsichtlich der Preisgestaltung von Epi proColon ist ärgerlich, da anscheinend bereits Klarheit erreicht wurde. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Anleger weder bezüglich der Kostenerstattung noch der Preisgestaltung beunruhigt sein sollten. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 7,30 EUR bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15993.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A11QW50

AXC0187 2017-12-19/16:21