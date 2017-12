Tagesausblick für 20.12.: DAX kämpft um die Unterstützung. Deutz und Dialog im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Nach dem gestrigen Ausbruch aus der mittelfristigen Range schalteten die Anleger heute einen Gang zurück und der DAX konsolidierte in den Bereich von 13.220 Punkten. Auf die Stimmung drückten dabei der etwas festere Euro und der leichte Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex. Bei den Einzelwerten standen unter anderem Titel aus der zweiten und dritten Reihe im Fokus.

Die Nachrichtenlage versiegt derweil. So könnten zum einen Meldungen rund um die US-Steuerreform ein mögliches Window-Dressing der institutionellen Kunden Einzelwerte weiter bewegen.

Unternehmen im Fokus

Während ein Großteil der DAX-Titel einen Teil ihrer Gewinne der vergangenen Tage heute wieder abgaben, richtete sich der Fokus vieler kaufwilliger Investoren auf die zweite und dritte Reihe. Deutz und Hypoport profitierten von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie von Dialog Semiconductor konnte die Marke von EUR 25 wieder überwinden nachdem Tsinghua ihren Anteil am Halbleiterhersteller aufgestockte. Paul Singer erhöht den Stimmrechtsanteil an Uniper auf 7,38 Prozent. Bei Ceconomy setzten nach der Bilanz-PK Gewinnmitnahmen ein nachdem das Papier seit Anfang September zweitweise ein Drittel zulegte.

Wirtschaftsdaten

Europa - Leistungsbilanz Euro-Zone, Oktober

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.360/13.350 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.830/12.900/13.000/13.070/13.100/13.220 Punkte

Der DAX gab heute bis zur Unterstützung bei 13.220 Punkten nach. Bricht der Index unter dieses Level droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis in den Bereich von 13.070/13.100 Punkte. Die Bullen dürften sich jedoch nicht so leicht in die Flucht schlagen lassen. Das Niveau um 13.000 Punkte und darüber könnten einige zum vergünstigten Einstieg nutzen. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 13.000 Punkten das Ruder übernehmen.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2017 - 189.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.12.2010 - 19.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 4,80 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HU9UAC 6,71 10,000 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 6,03 12.300 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.12.2017; 17:36 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

