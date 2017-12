Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta030/19.12.2017/17:31) - Bayreuth, 19. Dezember 2017 - Die 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) hat heute den Verkaufsvertrag für die 1 MWp Freiflächenanlage "LEO" bei Ravenna in Norditalien mit der Edisun Power AG unterzeichnet. Die von der Edisun Power AG neu gegründete EDISUN POWER ITALIA S.R.L. kauft von der 7C Solarparken AG 100% der Aktien der CTG BAAL S.R.L. und übernimmt die bestehende Anlagenfinanzierung.



Mit dem Verkauf des Projekts LEO veräußert die 7C Solarparken die letzte italienische Beteiligung, um sich noch stärker auf den deutschen PV-Markt zu fokussieren und dort ihr Wachstumsziel auf 200 MWp umzusetzen.



Dies ist nach dem PV-Projekt St. Maxime bereits der zweite Verkauf eines ausländischen PV-Projekts der 7C Solarparken an die Edisun Power Gruppe. Edisun Power, die ein breites geographisches Portfolio besitzt, gelingt mit dem Kauf der Einstieg in den italienischen Markt.



7C Solarparken erzielt aus der Transaktion einen Entkonsolidierungsgewinn von ca. 0,2 Mio. EUR EBITDA in 2017.



7C Solarparken AG Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierter Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einem Portfolio von nun 118 MWp. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Börse gehandelt (General Standard).



Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 36 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien mit einer Leistung von total 22,6 MWp.



