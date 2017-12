FRANKFURT (Dow Jones)--Mit teils deutlicheren Abgaben haben sich Europas Aktienmärkte aus dem Handel am Dienstag verabschiedet. Händler führten dies jedoch nur auf ein ruhiges Vorweihnachtsgeschäft zurück. Die Stimmungslage sei unverändert gut. Gute Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA verpufften zwar, doch die Hoffnung auf die am Abend im US-Kongress zur Verabschiedung anstehende US-Steuerreform stütze übergeordnet die Märkte.

Zwar hatten die Börsen dies bereits am Vortag ausgiebig gefeiert, doch könnte der erfolgte Startschuss für die Jahresendrally die Kurse noch ein wenig weiter nach oben tragen. Etwas bremsend wirkte der Euro, der über die Marke von 1,18 Dollar sprang und bei Handelsschluss in Europa um 1,1815 Dollar kostete. Der DAX gab 0,7 Prozent nach auf 13.216 Punkte, der Euro-Stoxx-50 schloss 0,8 Prozent tiefer bei 3.582 Punkten.

Augen auf US-Steuerreform

Die erwartete US-Steuerreform bringt momentan neues Geld an die Börsen. Dort wird davon ausgegangen, dass die Steuerreform am Abend mit knapper Mehrheit auf den Weg gebracht wird. Wird der Gesetzestext von Senat und Repräsentantenhaus verabschiedet, dürfte US-Präsident Donald Trump noch vor Weihnachten das Gesetz unterzeichnen. Damit wird die Steuerlast für US-Unternehmen sowie in den USA tätige Unternehmen sinken.

Einer Studie der VP-Bank zufolge hat der durchschnittliche Steuersatz der im S&P-500 enthaltenen Unternehmen im Vorjahr noch rund 24,5 Prozent betragen. Tritt nun 2018 die Reform in Kraft, ergäbe das für den Index ein Gewinnplus pro Aktie von 141 US-Dollar für das neue Jahr. Der S&P-500-Index hätte dadurch ein Steigerungspotenzial von gut 5 Prozent. Auch europäische und deutsche Unternehmen, die hohe Umsätze in den USA generieren, würden von der US-Steuersenkung profitieren.

Globale Konjunktur brummt - Ifo & US-Baubeginne

Die Konjunkturlok dampft derweil auf der ganzen Welt weiter. Starke Daten aus den USA und Deutschland setzten daher die Anleihemärkte unter Druck und trieben die Zinsen nach oben. Das Kursbarometer der 10-jährigen Bundesanleihen, der Bund-Futures, fiel deutlich unter die wichtige Marke von 163 Prozent. In Deutschland hatte der Ifo-Index mit 117,2 Punkten sein hohes Niveau verteidigt, auch wenn Volkswirte einen etwas höheren Indexstand erwartet hatten. Gleichzeitig beschleunigt sich der US-Immobilienmarkt. Die Baubeginne sprangen selbst im November um 3,3 Prozent, während ein Minus von über 3 Prozent erwartet worden war.

Neuerlicher Kurseinbruch bei Steinhoff

Bei den Einzelunternehmen ragten Steinhoff mit einem neuerlichen Kurseinbruch von gut 20 Prozent hervor. Wie der wegen Bilanzunregelmäßigkeiten in die Schlagzeilen geratene Möbelkonzern mitteilte, ziehen Geldhäuser immer mehr ihre Kreditlinien zurück oder setzen diese aus. Es sei weitere Unterstützung der Gläubiger und weiterer Anteilseigner notwendig, um Stabilität zu sichern, so die Muttergesellschaft der Möbelkette Poco. Diese Aussagen ließen den Eindruck aufkommen, dass der Einzelhändler unter dem Abzug von Krediten leide, deren Ende nicht absehbar sei, und man kaum Überblick über die Finanzsituation habe, hieß es dazu im Handel.

Auch die Jahreszahlen von Elektronik-Händler Ceconomy kamen nicht gut an. Die Aktien fielen um 4,7 Prozent. Als enttäuschend wurde vor allem der Gewinnausblick eingestuft. So sollen die EBIT und EBITDA "mindestens im mittleren einstelligen" Prozentbereich steigen, während der Marktkonsens bereits 8 Prozent Plus erwartet hatte.

Chinesische Hausse bei Dialog

Verantwortlich für den Kursanstieg um 8,2 Prozent bei Dialog Semiconductor waren wieder einmal Chinesen. Am Vorabend teilte der chinesische Großaktionär Tsinghua University mit, seine Beteiligung auf 9,01 Prozent aufgestockt zu haben. Spannend sei in diesem Zusammenhang auch, dass Dialog zuletzt vermeldet habe, die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei auszubauen, so ein Händler.

Trotz Vorweihnachtszeit ging es munter weiter im M&A-Bereich. Der britische Versicherer Old Mutual verkauft sein Fondsgeschäft an die Beteiligungsgesellschaft TA Associate für 600 Millionen Pfund. In den betreuten Fonds schlummert ein Vermögen von 25,7 Milliarden Pfund. Für die Old-Mutual-Aktien ging es 4,1 Prozent nach oben.

Mit 1,2 Prozent Aufschlag zeigten sich Hugo Boss nach optimistischen Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Mark Langer zum Weihnachtsgeschäft und dem neuen Jahr. 2018 will Boss deutlich stärker als der Markt wachsen, dort wird ein Marktwachstum von plus 3 bis 4 Prozent veranschlagt.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.582,22 -27,20 -0,8% +8,9% Stoxx-50 3.196,61 -21,00 -0,7% +6,2% Stoxx-600 391,02 -1,64 -0,4% +8,2% XETRA-DAX 13.215,79 -96,51 -0,7% +15,1% FTSE-100 London 7.544,09 +7,08 +0,1% +5,6% CAC-40 Paris 5.382,91 -37,67 -0,7% +10,7% AEX Amsterdam 552,03 -1,26 -0,2% +14,3% ATHEX-20 Athen 2.036,60 +0,72 +0,0% +17,0% BEL-20 Bruessel 4.020,87 -3,78 -0,1% +11,5% BUX Budapest 38.807,09 +62,91 +0,2% +21,3% OMXH-25 Helsinki 3.944,67 -0,23 -0,0% +7,2% ISE NAT. 30 Istanbul 135.339,22 -234,04 -0,2% +41,7% OMXC-20 Kopenhagen 1.018,11 -2,86 -0,3% +15,2% PSI 20 Lissabon 5.428,89 +2,12 +0,0% +16,1% IBEX-35 Madrid 10.234,30 -9,80 -0,1% +9,4% FTSE-MIB Mailand 22.274,97 -115,56 -0,5% +15,8% RTS Moskau 1.134,58 -13,33 -1,2% -1,5% OBX Oslo 731,37 +0,63 +0,1% +18,4% PX-GLOB Prag 1.440,18 +2,19 +0,2% +20,2% OMXS-30 Stockholm 1.611,43 -4,20 -0,3% +6,2% WIG-20 Warschau 2.455,99 -10,09 -0,4% +26,1% ATX Wien 3.420,63 +13,74 +0,4% +30,6% SMI Zuerich 9.399,17 -53,15 -0,6% +14,4% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:52 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1817 +0,21% 1,1793 1,1802 +12,4% EUR/JPY 133,56 +0,93% 132,32 132,62 +8,6% EUR/CHF 1,1656 +0,01% 1,1655 1,1637 +8,8% EUR/GBP 0,8852 +0,80% 0,8781 1,1352 +3,9% USD/JPY 113,01 +0,75% 112,18 112,36 -3,3% GBP/USD 1,3349 -0,63% 1,3434 1,3395 +8,2% Bitcoin BTC/USD 18.297,54 -1,78% 17.256,95 18.834,12 1.816,59 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,42 57,16 +0,5% 0,26 +0,8% Brent/ICE 63,57 63,41 +0,3% 0,16 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,62 1.262,28 -0,1% -1,66 +9,5% Silber (Spot) 16,10 16,15 -0,3% -0,05 +1,1% Platin (Spot) 915,70 911,50 +0,5% +4,20 +1,3% Kupfer-Future 3,13 3,12 +0,2% +0,01 +23,9% ===

