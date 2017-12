The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2017



ISIN Name



AU000000MNM6 MANTLE MINING CORP. LTD

CA2670002062 DUSOLO FERTILIZERS

CA75088B2012 RAINMAKER RES LTD

GB0034264548 PAYSAFE GROUP PLC LS-,01