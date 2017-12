Die US-Aufseher bewerten die Notfallabwicklungspläne von acht großen US-Geldhäusern insgesamt als befriedigend. Bei vier der sogenannten "Testamente" gab es jedoch Mängel - darunter auch bei dem von Goldman Sachs.

US-Finanzaufseher haben an den Notfallplänen der acht größten einheimischen Banken nur Kleinigkeiten auszusetzen. In vier Fällen gebe es Mängel bei den "Testamenten", teilten die US-Notenbank (Fed) und die Einlagensicherung (FDIC) am Dienstag in Washington mit.

Bank of America, Goldman ...

Den vollständigen Artikel lesen ...