Der amerikanische Finanzdienstleister Resource Capital Corp. (ISIN: US76120W7083, NYSE: RSO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,05 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 26. Januar 2018 (Record date: 29. Dezember 2017). Der New Yorker Konzern zahlt damit auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 0,20 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 9,63 US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2017) einer Dividendenrendite von ...

