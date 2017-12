Liebe Leser,

seit dem 17. November läuft der Kurs der Geely Automobile Holdings-Aktie tendenziell abwärts. Daran konnten bislang auch kleinere Gegenbewegungen nichts Wesentliches ändern. Sie kamen über wenige Stunden und Cents nicht hinaus. Trotzdem geben die Käufer sich noch nicht geschlagen. Sie sind zunehmend in der Pflicht, denn die Geely Automobile-Aktie droht anderenfalls in in einen neuen, ausgeprägten Abwärtstrend hineinzugleiten.

Noch wirkt die große Bewegung seit Anfang ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...