The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1Z2F9 ERSTE GP BNK 17-24 1569 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0001728790 WALLONNE, REG. 14-44 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0373476222 ALLREAL HOLDING 17-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2GSRK6 TTL INFORMATION WDL 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0N072 DEKA GM ANL DL 17/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0NZR6 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0NZS4 DEKA AUD FESTZINS 17/20 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB2NP2 LB.HESS.-THR.COLLARED FRN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JC1 LB.HESS.-THR.IS.12A/2017 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JH0 LB.HESS.THR.CARRARA12K/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1739408406 SANTAN.CONS.FI.17/UND.FLR BD00 BON EUR N

CA QFOA XFRA AU000000AUL8 AUSTAR GOLD LTD EQ00 EQU EUR N

CA E6R1 XFRA CA31447L1094 FENGRO INDS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA T8RP XFRA CA45580J1012 INDIVA LTD EQ00 EQU EUR N

CA 6CS XFRA US14713L1026 CASA SYSTEMS INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N