FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

G3TA XFRA DE0009807008 GRUNDBESITZ EUROPA RC 1.600 EUR

C6JA XFRA DE0009805002 CS EUROREAL 0.040 EUR

S3EA XFRA DE0009802306 SEB IMMOINVEST P 3.100 EUR

FHUD XFRA DE0009766857 FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS 0.350 EUR

OG7Q XFRA DE0005319826 WEBERBANK PREMIUM 100 0.500 EUR

OG72 XFRA DE0005319818 WEBERBANK PREMIUM 50 0.550 EUR

TTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.110 EUR

SGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.052 EUR

ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.339 EUR

PRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 4.234 EUR

4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.906 EUR

LCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.618 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.161 EUR

GRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.271 EUR

55O XFRA US03761U1060 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.127 EUR

PHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.559 EUR

RC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.508 EUR

WXIE XFRA DE000A1C2XN2 BERENB.EUROP.EQUITIES R 2.320 EUR

ZHJ XFRA CNE1000004S4 ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1 0.008 EUR

TK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.042 EUR

N3Y XFRA BMG653181005 NINE DRAG.PAP.HLDGS HD-10 0.032 EUR

CUG XFRA BMG2122W1010 CHUANG'S CH. HD-,05 0.002 EUR

XFRA DE000HSH35U1 HSH NORDBANK MZC 19 12/18 0.000 %

XFRA DE000HSH35V9 HSH NORDBANK MZC 20 12/19 0.000 %

WY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.106 EUR

19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.119 EUR

M8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.339 EUR

OG71 XFRA DE0005319800 WEBERBANK PREMIUM 30 0.750 EUR

SYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.127 EUR

9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.033 EUR

AUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.423 EUR

C6JC XFRA DE0009751404 CS EUROREAL CHF 0.052 EUR