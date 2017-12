FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CY5 XFRA US12673A1088 CYS INVESTMENTS INC. 0.212 EUR

XFRA DE000HSH6JC6 HSH NORDBANK ADVEEK 16/18 0.001 %

VYO XFRA US9271911060 VINA CONCHA Y TORO ADR/20 0.091 EUR

VNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.093 EUR

THF XFRA US8829041057 THAI FD INC. DL-,01 0.199 EUR

O1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.381 EUR

NFA XFRA US6323471002 NATHAN'S FAMOUS DL-,01 4.234 EUR

MDF XFRA US58470H1014 MEDIFAST DL-,001 0.406 EUR

MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.021 EUR

LMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.051 EUR

AWT XFRA US4046091090 THE HACKETT GROUP DL-,001 0.127 EUR

CYJ XFRA US2124851062 CONVERGYS CORP. 0.085 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.082 EUR

C3E XFRA US1395941057 CAPELLA EDUCATION DL-,01 0.364 EUR

CTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.169 EUR

AWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.051 EUR

C030 XFRA LU0392496427 COMST.-DJ S.T.30TM UETF I 0.075 EUR

UUEC XFRA GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES GRP 0.150 EUR

BB2 XFRA GB0031743007 BURBERRY GROUP LS-,0005 0.125 EUR

MZ4 XFRA GB0004657408 MITIE GRP PLC LS-,025 0.015 EUR

2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.082 EUR

N151 XFRA GB00BZ02MH16 NEX GROUP PLC LS-,175 0.040 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.092 EUR

0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.143 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.059 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.340 EUR

E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.085 EUR

VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.WO.U.ETF DL 0.210 EUR

VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AMER.U.ETF DL 0.229 EUR

VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250 UETF LS 0.268 EUR

VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETF EO 0.068 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.055 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.012 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.140 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.035 EUR