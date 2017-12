IRW-PRESS: Planet Ventures Inc.: Planet Ventures Inc. tätigt strategisches Investment in Finx Solutions Inc., eine revolutionäre BlockchainPlattform für mobile Zahlungen und Überweisungen

Planet Ventures Inc. tätigt strategisches Investment in Finx Solutions Inc., eine revolutionäre Blockchain-Plattform für mobile Zahlungen und Überweisungen

Vancouver, British Columbia - 20. Dezember 2017 - Planet Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX.V: PXI; FWB: P6U) freut sich bekannt zu geben, dass ein strategisches Investment in FinX Solutions Inc.- eine Blockchain-Plattform für mobile Zahlungen und Überweisungen - getätigt wurde.

Planet hat 250.000 $ investiert - bei einem Vorinvestments-Bewertungsniveau von 5 Millionen $.

Das im Jahr 2017 gegründete Technologieunternehmen FinX wurde von Michael Shmulevich, dem Gründer von Exilion Technologies Inc., ins Leben gerufen. Herr Shmulevich war zuvor Chief Executive Officer einer auf Fintech, Blockchain und rechenintensive Lösungen spezialisierten Software-Beratungsfirma. FinX kann auf ein erfahrenes Führungsteam verweisen, das bereits zahlreiche Erfolge in der Umsetzung von Fachprojekten im Fintech-Bereich verbuchen konnte. Dazu zählen auch der Wechsel von Kryptowährungen, algorithmische Handelssysteme, intelligente Routing-Lösungen sowie die Einbindung verschiedener anderer Finanzleistungen.

Vor der Gründung von FinX entwickelte und lancierte Herr Shmulevich die BFX Swapmaster-Plattform. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Algorithmen für das automatisierte Verleihen von Kryptowährungen über zahlreiche Börsen. Die BFX Swapmaster-Plattform ist bereits seit Mitte 2015 erfolgreich in Betrieb und wurde 2017 als Plattform vollständig in die FinX-Lösung integriert.

FinX konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von White-Label-Lösungen zur Einbindung der Blockchain-Technologie bei bestehenden Finanzunternehmen. FinX verfolgt insbesondere das Ziel, mobile Zahlungen, Überweisungen und andere Finanzgeschäfte zu ermöglichen und durch die Einführung von Funktionen auf Basis von Kryptowährungen sein aktuelles Angebot für die bestehenden Kunden zu erweitern.

Die FinX-Lösung bietet mehrere Schlüsselfunktionen, wie z.B.:

- Eine intelligente Lösung der sicheren Geldbörse für OTC (Over-the-Counter) Kryptowährungskäufe; - Verkauf und Verleihen von herkömmlichen Währungen und Kryptowährungen;

FinX arbeitet daran, sein aktuelles Angebot zu erweitern durch:

- Mehrere Währungen, mehrere Geldbörsen mit Signatur und Wallet Support für ERC-20-Tokens (ICO-Wertmarken); - Intelligente Routing-Funktionen; - Einbindung in eine Reihe großer Kryptowährungsbörsen, um den Nutzern Transaktionen zum Bestpreis und eine höhere Liquidität zu ermöglichen;

Im Zuge der Erweiterung des Krypto-Marktes ist es Herrn Shmulevichs Absicht, FinX zur Plattform der Wahl für alle bestehenden Zahlungsapplikationen, die an der Einbindung von Blockchain-Lösungen interessiert sind, auszubauen.

FinX ist derzeit ein Privatunternehmen, prüft jedoch verschiedene Listing-Möglichkeiten an einer anerkannten nordamerikanischen Börse. Planet wird seine Aktionäre über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Dies ist ein enormes Investment für das Unternehmen, so Zula Kropivnitski, Chief Financial Officer von Planet Ventures. Dieser Deal ist das perfekte Beispiel für Planets Strategie, die darin besteht revolutionäre, bahnbrechende Technologien im Kryptowährungs-/Blockchainsektor aufzufinden und in gering bewertete Unternehmen zu investieren bzw. mit diesen zusammenzuarbeiten in der Hoffnung, dass daraus in den kommenden Quartalen ein beträchtlicher Mehrwert für unsere Aktionäre generiert werden kann.

Über Planet Ventures Inc.

Planet Ventures Inc. arbeitet daran, sich als einer der führenden Investment-Emittenten im Bereich Blockchain-Technologien und Kryptowährungen zu positionieren, indem das Unternehmen Anlegern eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten an den Märkten für Kryptowährungen/Blockchain präsentiert. Planet investiert in ICOs (Initial Coin Offerings); die Unternehmensführung konzentriert sich ausschließlich darauf, den Unternehmenswert zu steigern, indem es Anlegern Veranlagungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen des Krypto-/Blockchain-Marktes bietet. Die Initiative des Unternehmens besteht darin, Unternehmer bei der Entwicklung revolutionärer Technologien im Blockchainsektor zu stärken und sie mit dem nötigen Kapital und Know-how zu versorgen, das sie benötigen, um die Branche zu revolutionieren. Das Unternehmen behält sein aktuelles Veranlagungsportfolio und sondiert weitere Investitionschancen innerhalb des Kryptowährungs-/Blockchain-Sektors.

FÜR DAS BOARD

Zula Kropivnitski _________________________ Zula Kropivnitski Chief Financial Officer & Director

Kontaktadresse für Investoren

PLANET VENTURES INC. Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, British Columbia Kanada V6C 2T7 Tel: (604) 681-0084 Fax: (604) 681-0094

PLANET VENTURES INC. Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, British Columbia Kanada V6C 2T7 Tel: (604) 681-0084 Fax: (604) 681-0094

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41876 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41876&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA72705 31006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA7270531006

AXC0040 2017-12-20/08:14