TRIPLAN AG: Veränderung im Vorstand

Bad Soden, 20 Dezember 2017: Der Vorstand der TRIPLAN Aktiengesellschaft (ISIN: DE 0007499303 / Freiverkehr / Basic Board) gibt eine Änderung in der Besetzung des Vorstands bekannt.

Der Aufsichtsrat der TRIPLAN Aktiengesellschaft hat am heutigen Tage Herrn Dr. Andreas Bonhoff zum neuen Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. Herr Dr. Bonhoff wird die neu eingerichtete Position des Chief Financial Officers (CFO) übernehmen und damit im Schwerpunkt die Bereiche Finanzen & Controlling in der TRIPLAN Aktiengesellschaft führen. Die Bestellung erfolgt zum 1. Januar 2018 für eine Dauer von zunächst zwei Jahren.

