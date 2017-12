Senvion-Vertrag über Los Hercules in Argentinien fest

Senvion-Vertrag über Los Hercules in Argentinien fest Starke Partnerschaft mit EREN RE ermöglichte Financial Close für 97-MW-Projekt binnen weniger Wochen

Hamburg: Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat mit EREN Renewables ("EREN RE") in Argentinien einen festen Vertrag über die Lieferung von 27 Windenergieanlagen vom Typ Senvion 3.6M114 NES geschlossen. Alle aufschiebenden Bedingungen wurden erfüllt. Für das Projekt, das von EREN RE entwickelt wurde und der Gruppe gehört, wurde im Oktober 2016 im Rahmen der ersten Ausschreibungsrunde des Förderprogramms RENOVAR eine Stromabnahmevereinbarung (PPA) erteilt. Es wurden Verträge über insgesamt 1.142 Megawatt (MW) aus verschiedenen Technologien vergeben, 707 MW davon waren Windenergieprojekte.

David Hardy, Chief Sales Officer bei Senvion, sagte: "Starke Partnerschaften sind bei gemeinsamen Markteintritten ein entscheidender Vorteil. Die hervorragende Beziehung zu EREN RE und das Vertrauen, das das Unternehmen Senvion entgegengebracht hat, haben den Grundstein für unsere schnelle und effiziente Zusammenarbeit gelegt. Wir freuen uns sehr auf die weitere positive Entwicklung des Projekts mit EREN RE, aus dem bereits trotz schwieriger Marktbedingungen in absoluter Rekordzeit ein Financial Close hervorgegangen ist. Ich bin stolz auf den Markteintritt von Senvion in Argentinien - einem Markt, in dem wir hohes Potential für zukünftiges Wachstum sehen."

Nach der geplanten Fertigstellung des Projekts wird der Windpark Los Hercules eine Gesamtnennleistung von 97,2 MW haben. Der Windpark wird von Senvion im Rahmen eines kompletten EPC-Auftrags gebaut. Die Nabenhöhe der Windenergieanlagen beträgt 93 Meter. Die Fertigstellung des Projekts ist für Dezember 2018 geplant. Der Windpark Los Hercules wird im Verwaltungsbezirk Deseado in der Region Santa Cruz im Süden Argentiniens errichtet und nach seiner Fertigstellung genug Elektrizität erzeugen, um rund 64.000 Haushalte im Jahr mit grüner Energie zu versorgen.

Die Senvion 3.6M114 wurde erstmals auf der Windenergy Hamburg 2016 vorgestellt. Nach der Nachrüstung liefert die Anlage nun gegenüber der 3.4M114 NES einen um etwa 2,5 Prozent höheren Ertrag und eignet sich besonders für Projekte an windstarken Standorten, an denen die maximale Höhe bis zur Rotorblattspitze begrenzt ist.

Über Senvion Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in ory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.500 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.500 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

