Deutz-Calls mit 89%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Laut einer im Commerzbank-Newsletter "IdeasDaily" veröffentlichten Analyse greifen bei der Deutz-Aktie (ISIN: DE0006305006) derzeit die Bullen an. Hier die Analyse:

Die Deutz-Aktie hatte im Februar 2016 ein zyklisches Tief bei 2,62 EUR ausgebildet. Die seither laufende Hausse beförderte den Anteilsschein des im SDAX notierten Motorenherstellers bis auf ein Juni dieses Jahres gesehenes 3-Jahres-Hoch bei 7,87 EUR und damit bis in Rufweite zum letzten zyklischen Hoch aus dem Jahr 2014 bei 7,98 EUR. Seither befindet sich der Wert im Korrekturmodus. Im Tief (5,98 EUR) rutschte er bis zum August an das Supportcluster aus steigender 200-Tage-Linie, 38,2%-Retracement und Reaktionstief vom April. Seither weist der Trend wieder nordwärts. Zuletzt konsolidierte der Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie in einem mehrwöchigen symmetrischen Dreieck. Im gestrigen Handel gelang der von hohem Handelsvolumen begleitete dynamische Ausbruch über die obere Dreiecksbegrenzung sowie die vom Juni-Hoch ausgehende Widerstandslinie. Mit dem Schlusskurs erreichte der Anteilsschein das November-Hoch bei 7,42 EUR. Kurzfristig würde ein Rücksetzer oder eine Konsolidierung an der aktuellen Hürde nicht überraschen. Der nächste Support lautet 7,17/7,25 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde ein Warnsignal senden. Unmittelbar bearish würde es jedoch erst unterhalb von 6,98/7,00 EUR sowie unter 6,75/6,77 EUR. Solange der Support bei 6,98/7,00 EUR im Falle eines möglichen Pullbacks hält, bleiben die Bullen im Vorteil und ein weitergehender Anstieg in Richtung 7,87/7,98 EUR bleibt zu favorisieren. Ein längerfristig bedeutsames Anschlusskaufsignal entstünde im Falle eines nachhaltigen Anstiegs über die genannte Zielzone. Auf Sicht mehrerer Wochen bis Monate wäre dann ein Vorstoß in Richtung 9,00-9,57 EUR vorstellbar."

Kann die Deutz-Aktie ihren Höhenflug in den nächsten Wochen auf 8,20 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 8 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Deutz-Aktie mit Basispreis bei 8 Euro, Bewertungstag 13.2.18, BV 1, ISIN: DE000PP15TS1, wurde beim Aktienkurs von 7,63 Euro mit 0,15 - 0,18 Euro gehandelt. Legt der Kurs der Deutz-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest auf 8,20 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,34 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6,31 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Deutz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,31 Euro, BV 1, ISIN: DE000CV40LT0, wurde beim Aktienkurs von 7,63 Euro mit 1,33 - 1,35 Euro taxiert. Kann die Deutz-Aktie ihre Rally in den nächsten Wochen auf 8,20 Euro fortsetzen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,89 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de